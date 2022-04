Le Vibrazioni escono con l’Ep “VI”: stufi di buttare brani

Milano, 15 apr. (askanews) – Sesto album di studio composto di 6 brani. Le Vibrazioni escono con “VI”, un EP nel quale hanno deciso di raccontare la loro presa di posizione sonora dove emerge l’animo più viscerale della band che presenta un sound compatto e in continua evoluzione. Non c’è però nulla di voluto in questo ritorno del numero 6, anche se Francesco Sarcina dice che il titolo è stato scelto per dare un senso di continuità.

“Però è anche vero che Sei è anche la citazione di quello che si è, l’essere. Può avere anche questa bivalenza molto semplice”.

Il loro nuovo lavoro discografico che contiene “Tantissimo”, brano presentato al festival di Sanremo, e altri cinque brani inediti.

“Abbiamo preferito fare un Ep perchè nonostante abbiamo scritto una marea di canzoni in questo periodo, in questi due anni e mezzo di pausa forzata mi sono ritrovato con più di 50 canzoni, ma ci siamo resi conto che una band come le Vibrazioni che fa un album da 16 canzoni in un’epoca come questa è un po’ come buttare via le canzoni e mi sono stufato di buttarle, perché oggi la musica è liquida”.

Le canzoni comprese in VI sono racconti di frammenti di vita vissuta e di quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle. Ma c’è anche spazio per raccontare l’emozione di un nuovo amore e per la nuova paternità di Sarcina.

“La paternità colpisce sempre, non solo la nascita ma anche per il viaggio che si fa come genitore”.

Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve con oltre 20 anni di carriera. Hanno venduto complessivamente più di un milione di copie ora si preparano a tornare live in autunno. Questo il segreto del loro successo.

“Nonostante la nostra età che comincia ad avere un peso anagrafico, anche se mentalmente e spiritualmente la musica tiene giovani, e se sei anche un po’ predisposto a essere cretino sei ancora più giovane, non c’è più speranza per noi di maturare definitivamente per fortuna. Giochiamo, noi siamo ancora insieme perchè ci divertiamo e ci prendiamo in giro, litighiamo e poi facciamo pace, siamo una famiglia”.