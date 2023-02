Le Vibrazioni live sui Navigli con la loro hit "Dedicato A Te"

Milano, 28 feb. (askanews) – Su un barcone sui Navigli a Milano come 20 anni fa. Le Vibrazioni hanno celebrato con un Live a sorpresa la hit che li ha resi famosi. La sera del 17 febbraio su un barca lungo il Naviglio Grande di Milano hanno eseguito live il brano nei luoghi che per la band rappresentano casa: “Abbiamo deciso di fare questo live a sorpresa nei luoghi in cui abbiamo iniziato a suonare vent’anni fa, per provare a fissare quel momento” raccontano Le Vibrazioni.

“Nella conclusione del videoclip originale suonavamo su un barcone attraccato, mentre in questa occasione abbiamo deciso di suonare su un barcone in movimento, e abbiamo vissuto questo momento come il lancio perfetto per i tre eventi speciali con cui torneremo finalmente nei club in una dimensione a noi cara, condividendo le emozioni immersi nel pubblico. Stiamo studiando una scaletta mirata che sarà sicuramente l’occasione per ripercorrere e celebrare questi 20 anni di musica e di vita con chi verrà a vederci”.

In occasione del ventennale del primo album “Le Vibrazioni”, che si posizionò per settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia e che contiene brani ormai iconici come “Vieni da me” e “Dedicato a te”, la band milanese terrà infatti tre serate evento a Roma (4 marzo), Milano (8 marzo) e Torino (10 marzo), nelle quali celebrerà il suo percorso artistico dagli esordi a oggi.

Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve, con oltre 20 anni di carriera.

Formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, hanno all’attivo 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute; dal 2003 a oggi hanno girato l’Italia con piu’ di 1000 concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano.