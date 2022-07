Le vostre penne personalizzate sono di qualità?

In MM IMMAGINE, oltre a garantirti penne personalizzate di qualità, ti garantiamo anche tre controlli di qualità sull'intero processo di personalizzazione del gadget.

Abbiamo sempre offerto le migliori penne sul mercato. Siamo anche molto attenti alle ultime tendenze nel design e nei colori. In MM IMMAGINE, oltre a garantirti penne personalizzate di qualità, ti garantiamo anche tre controlli di qualità sull’intero processo di personalizzazione del gadget:

controllo qualità delle penne in stock; alta qualità di stampa e imballo solido e sicuro; spedizione di penne personalizzate con corrieri nazionali.

Quanto costa una penna personalizzata?

Il prezzo della penna personalizzata cambia per due fattori principali: la quantità e il tipo di personalizzazione. Più aumentano le quantità acquistate, più la singola penna costa meno. Inoltre, acquistando un numero più significativo di penne personalizzate, il costo del sistema di stampa sarà diviso per la quantità, e la singola penna avrà un costo inferiore.

La personalizzazione cambia il prezzo della penna perché se personalizziamo la penna con un LOGO monocolore in una posizione, il costo sarà inferiore rispetto alla personalizzazione della penna con colori diversi in più colori e posizioni.

Cerco penne personalizzate economiche?

Qualità e prezzo sono le due condizioni fondamentali per l’acquisto di penne personalizzate. Se acquisti gadget personalizzati a basso prezzo e di bassa qualità, all’inizio ti sentirai come se avessi fatto un ottimo affare, ma dopo aver valutato attentamente l’investimento, ti renderai conto che l’acquisto di gadget economici non ti farà sembrare bello. Clienti, perché dopo il primo impatto di ricevere un regalo, utilizzare un prodotto di bassa qualità significa associare la scarsa qualità al proprio BRAND.

Voglio vedere il risultato finale della penna che ho selezionato con il mio logo. È possibile?

Il nostro reparto grafico è a tua disposizione per creare una bozza grafica prima dell’ordine e consigliarti la migliore tecnica di stampa. Può trasformare il tuo LOGO in un vettore per migliorare la qualità e la resa del tuo LOGO. Sul nostro sito puoi richiedere un’offerta semplicemente compilando il modulo che troverai sulla scheda della penna scelta.

Una volta completato, riceverai una mail con la richiesta del tuo LOGO o il messaggio di personalizzazione. Entro una giornata intera, a volte anche meno, ti invieremo la bozza grafica, mostrandoti la penna a tua scelta + il tuo LOGO, e l’offerta. In questo modo non c’è possibilità di errore e potrai valutare in modo completo e semplice se ciò che vedi che ti piace corrisponde all’idea di promozione che avevi in ​​mente. Il nostro reparto grafico è a disposizione per modifiche o ti aiuta a sviluppare la tua idea per creare delle penne personalizzate uniche.

Da quanto tempo sei nel mercato dei gadget personalizzati?

Wikabags opera nel settore promozionale da 20 anni. Quando si acquistano i gadget aziendali, è fondamentale scegliere un fornitore di fiducia. Per questo i clienti affezionati continuano ad acquistare gadget da noi. Una buona collaborazione con il fornitore è importante quanto una buona qualità del prodotto. La nostra attività cresce sulla base di clienti soddisfatti e questo obiettivo può essere raggiunto solo con gadget aziendali di qualità consegnati in tempo.

Quali sono i tempi di consegna delle penne personalizzate?

Il tempo medio di personalizzazione delle penne personalizzate è di circa due settimane dalla conferma dell’ordine. Avendo lavorato per molti anni nel settore dei gadget promozionali, sappiamo che il tempismo è fondamentale. Pertanto controlliamo sempre, prima di ordinare, la fattibilità della produzione di penne per permettervi di riceverle al momento giusto in modo da poterle consegnare durante il vostro evento promozionale o visita commerciale.