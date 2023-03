Leader ceceno Kadyrov a Putin: "Combattiamo fino alla vittoria"

Roma, 13 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il leader della Repubblica della Cecenia per discutere della guerra in Ucraina, dove le milizie cecene combattono al fianco dei soldati del Cremlino. Durante l’incontro Ramzan Kadyrov ha sottolineato:

“I combattenti della Repubblica cecena prestano servizio con successo nella zona dell’operazione militare speciale. Eseguiamo tutti i suoi ordini, determinati ad andare avanti fino alla fine vittoriosa”.

In risposta, Putin ha chiesto a Kadyrov di ringraziare i soldati ceceni che combattono in Ucraina.

Il leader ceceno è rimasto un forte sostenitore dell’invasione russa dell’Ucraina e l’anno scorso ha dichiarato che i suoi tre figli adolescenti – di 14, 15 e 16 anni – si sarebbero presto recati in Ucraina per combattere in prima linea. Ha inoltre invitato in passato Mosca a prendere in considerazione l’uso di “armi nucleari a basso rendimento” in Ucraina.