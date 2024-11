Leader di Hezbollah Qassem: inviata risposta a proposta di tregua Usa

Roma, 20 nov. (askanews) – Nel suo terzo discorso da leader di Hezbollah, Naim Qassem ha dichiarato che il gruppo terroristico ha esaminato una proposta americana per un cessate-il-fuoco e ha presentato la sua risposta attraverso la mediazione del presidente del Parlamento Nabih Berri.

In un discorso pre-registrato, Qassem ha affermato che il gruppo terroristico non rivelerà la sua posizione ai media, ma ha fatto notare che nei negoziati aderisce a due principi: la completa cessazione delle ostilità e la conservazione della sovranità libanese.

Qassem ha inoltre indicato che il gruppo permette che i colloqui per il cessate il fuoco continuino e osserva se producono risultati. “Attraverso l’accordo, l’occupazione (Israele) credeva di poter ottenere ciò che non ha ottenuto sul campo di battaglia, ma questo è impossibile”, ha affermato.

Il leader del movimento sciita libanese filoiraniano ha giurato che il gruppo ha i mezzi per continuare a impegnare le Idf (Forze di Difesa israeliane) in una lunga guerra di logoramento e che Hezbollah “pagherà qualsiasi prezzo, perché il prezzo aumenterà anche per il nemico. Ci siamo preparati per una lunga battaglia e ora stiamo negoziando, ma non perché siamo sotto tiro come dicono, anche Israele è sotto tiro” ha concluso.