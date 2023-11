Il capo libanese di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha parlato della guerra tra Israele e Hamas. Ha definito Israele come un paese “non in grado di reggersi in piedi da solo“.

Il leader di Hezbollah: “Tutti i morti a Gaza sono martiri”

Il capo libanese di Hezbollah, Nassan Nasrallah, ha rotto il silenzio sulla guerra tra Hamas e Israele, che definisce un Paese “che non è in grado di reggersi in piedi da solo“. In un discorso trasmesso in diretta e tenuto in memoria dei combattenti uccisi nei bombardamenti israeliani, ha definito “sacra e grande” operazione lanciata da Hamas contro la popolazione israeliana. Ha poi precisato che è stata frutto di “una decisione presa al 100% dai palestinesi” e quindi “non condivisa con altre fazioni della resistenza islamica“. L’attacco ha avuto merito di mostrare “come non è mai accaduto prima tutta la debolezza e la fragilità di Israele, un’entità che sta tremando“. “Siamo pronti al sacrificio, siamo pronti a dare il nostro tutto” ha aggiunto Nasrallah, mentre migliaia di persone in piazza lo hanno ascoltato, specificando che Israele “sta violando i diritti umani“. “Tutte le vittime di Gaza sono martiri, si stanno muovendo verso un altro mondo enunciato dai profeti, ora sono lì dove non ci sono dittature e non ci sono sionisti. Nessuna guerra è più ingiusta di questa” ha aggiunto il capo libanese.

Il leader di Hezbollah: “Israele non ha imparato da errori del passato”

La sofferenza del popolo palestinese, come ha voluto ricordare il leader, va avanti da decenni, soprattutto da quando Israele è salito al potere “un governo di destra che sta violando i diritti umani“. Ha aggiunto che prima dell’attacco le questioni urgenti sul fronte palestinese erano quattro: “Le migliaia di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane; la questione della moschea di al Aqsa a Gerusalemme; l’assedio di Gaza per quasi vent’anni; i pericoli che incombono sulla Cisgiordania, compresi gli insediamenti israeliani, le uccisioni e gli arresti quotidiani“. Il leader ha poi chiesto che vengano aperti i corridoi umanitari e ha criticato i “governanti israeliani” per non aver imparato “dalle lezioni” del passato. “Israele non è capace di reggersi in piedi da solo” ha poi sottolineato.