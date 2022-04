Leadership orizzontale: per l’umanesimo della vita organizzativa

Roma, 13 apr. (askanews) – Quali fondamenti teorici e pratici di una metodologia per la leadership orizzontale e le organizzazioni integrate, che permetta lo sviluppo organizzativo a partire dalla attivazione delle persone, con un approccio sistemico ed evolutivo.

Se ne è parlato in occasione di un seminario arrivato al termine di un lungo e ampiamente partecipato progetto di action research Ircres, in collaborazione con la fondazione IMO International, caratterizzatosi per aver portato gli studi sui sistemi sociali e le recenti scoperte neuroscientifiche, nella specificità del contesto organizzativo.

Obiettivo generare una cultura del senso e significato nel lavoro, sia a livello personale che socio-economico. Una metodologia descritta nel libro Verso un umanesimo della vita organizzativa: generare sviluppo nella complessità con la leadership orizzontale, che riprende e attualizza gli elementi fondanti della brillante esperienza nella Olivetti di Adriano e permette di superare molte criticità degli approcci allo sviluppo, sia organizzativo che territoriale, criticità dovute prevalentemente a una visione razionalistica e riduttiva della vita socio-organizzativa.

Come evidenzia l’autrice Erica Rizziato: “C’è un superamento della scienza classica positivista che è molto presente ancora oggi in azienda come approccio basato sul comando e controllo. Quindi in questa connessione tra lo sviluppo personale, i prppri costrutti, attraverso i quali leggiamo la realtà e quindi anche le criticità della vita organizzativa riusciamo ad innescare delle connessioni sinergiche che rispondono a tanti temi dell’attualità sul problema organizzativo”.

Una metodologia applicata in contesti di sviluppo organizzativo, locale, nel placement e per il rinnovamento della didattica. E che sviluppa il suo percorso proprio attraverso l’action research. Emanuela Reale, Direttrice Ircres del Cnr: “Negli ultimi tempi è stata riscoperta come approccio importante soprattutto per lo sviluppo di impatto e di engagement della ricerca e dei suoi risultati sull’economia e la società. Quindi tutte le soluzioni alle quali l’action research può riferirsi per facilitare l’effettivo impatto sulla economia e sulla societò sono diventate importanti”.