Leadfather, piattaforma informatica che semplifica la vita a Pmi

Roma, 6 lug. (askanews) – Una piattaforma informatica che permette alle piccole imprese di digitalizzarsi e diventare totalmente indipendenti. Si chiama Leadfather ed è un software capace di offrire tutti gli strumenti di cui un’attivita’ locale ha bisogno per acquisire clienti attraverso Internet. Dalla creazione di un sito web, alla gestione degli appuntamenti fino alla creazione di vere e proprie automazioni per diminuire o rimuovere le azioni manuali.

Nata dall’intuizione di due giovanissimi imprenditori, Jr Antonio Esposito e Manuel Turco, Leadfather segue un po’ il concept delle piattaforme di streaming: pagando un abbonamento i clienti hanno la possibilita’ di usufruire di tutti i servizi che attraverso agenzie costerebbero migliaia di Euro.

Manuel Turco, founder Leadfather.io: “Di solito riscontriamo due situazioni comuni: o l’imprenditore si affida solo al Passaparola e quindi ha pochi clienti, oppure magari si affida ad un’agenzia e quindi riesce ad acquisire qualche contatto ma poi è il caos: per trasformare in appuntamento, poi in clienti paganti, e poi per gestirli in maniera scalabile e organizzata. In entrambi i casi mancano processi di acquisizione e automazione per massimizzarne il valore. In una situazione del genere ci piace inserire nelle aziende dei semplici sistemi di educazione e vendita per monetizzarli di almeno il doppio e non sprecare quindi il budget investito.

I contatti sono come dei semi: non è possibile raccogliere i frutti senza averli innaffiati e nutriti prima”.

“Per chi ha poco budget la nostra missione è sempre stata, e sempre sarà, quella di regalare, all’interno della nostra piattaforma Leadfather le stesse strategie che usano le classiche agenzie di marketing. In questo modo chiunque può avere tutte le informazioni e gli strumenti per partire da solo, mentre per gli imprenditori che vogliono fare sul serio costruiamo e personalizziamo il sistema appuntamenti: formula che permette di posizionarsi come autorità nella propria zona, generare nuovi clienti e automatizzare i processi di gestione. Inoltre per non lasciare nulla al caso, sarà il nostro team rivenditori che chiamerà manualmente i clienti al posto dell’imprenditore squalificando i perditempo e prenotando appuntamenti qualificati in cambio di una percentuale sui risultati generati”.

Un sistema che, una volta configurato, consente agli imprenditori di muoversi in totale autonomia, un passo avanti notevole dopo gli anni del Covid che hanno visto cambiare l’approccio alle nuove tecnologie online per le piccole e medie imprese.

Antonio Esposito, founder Leadfather.io: “Quello che è successo è che quello che prima era opzionale post pandemia è diventato obbligatorio. Quindi, quello che prima funzionava, anche se male o poco, adesso ha completamente smesso di funzionare. E purtroppo ci sono attività che o non l’hanno accettato o non l’hanno capito e che continuano a fare le stesse cose di sempre ma non si spiegano come non stiano avendo più alcun tipo di risultato. Quello che dico sempre è che alla fine la pandemia non ha fatto altro che condensare in un anno almeno cinque anni di evoluzione del mercato rendendo quindi obbligatorio implementare in pochi mesi quello che normalmente si sarebbe dovuto implementare in qualche anno.

“La visione più realistica che ho prevede la crescita sempre più feroce da parte delle grandi aziende che acquisiranno sempre più mercato con metodologie più o meno etiche. E l’unico modo per sopravvivere a questo scenario è quello di adattare gli stessi strumenti, le stesse strategie di queste aziende però ad un costo accessibile anche alle PMi italiane, qualcosa che fino a poco tempo fa poteva sembrare quasi un paradosso. Ma è questo il motivo per cui sappiamo di aver fatto la scelta giusta portando in Italia uno strumento come Leadfather.io cioè una piattaforma che fa proprio questo: rende accessibile alle piccole e medie imprese strumenti e strategie che fino ad oggi hanno solo dato uno svantaggio sleale alle multinazionali”.

