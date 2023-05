Leao rassicura i tifosi per l'Euroderby: "Non preoccupatevi, sto bene"

Leao rassicura i tifosi per l'Euroderby e mette qualche preoccupazione in più a quelli dell'Inter per il 10 maggio

A ben vedere si tratta di notizie poco piacevoli per i tifosi dell’Inter: Rafael Leao rassicura i tifosi per l’Euroderby: “Non preoccupatevi, sto bene”. Da quanto si apprende in queste ore l’attaccante portoghese ha parlato del match di andata per la prima volta dopo l’infortunio che lo aveva riguardato. I media spiegano che Leao, attaccante portoghese del Milan, ha parlato per la prima volta dall’infortunio e lo ha fatto sul social network The Residency.

Il calciatore ha tranquillizzato i tifosi in vista dell’Euroderby contro l’Inter. La partitissima si giocherà mercoledì 10 maggio con ritorno martedì 16 maggio. Ha scritto Leao: “Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto!”. Poi ha risposto a un altro commento: “Ho fatto cure e dormito tutto il giorno. Voglio giocare e migliorare per raggiungere i miei obiettivi”.

Com’è oggi l’atmosfera nel Milan

Ma allora Leao giocherà o no? Non è detto, a contare un recente comunicato del Milan che precisa si che “l’atmosfera al Milan è la migliore che abbia mai avuto“, ma che su Leao aveva scritto: “Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno”.