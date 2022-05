Learn Italy, premio dei record a chi porta eccellenza italiana nel mondo

Roma, 25 mag. (Labitalia) – E' fissata per venerdì 27 maggio presso la Camera dei deputati la IV edizione della cerimonia di consegna del premio internazionale di Learn Italy, agenzia di comunicazione, promozione e business italiano nel mondo. Il board di Learn Italy, di concerto anche con i propri partner, ha selezionato accuratamente le figure che riceveranno il premio nella sede istituzionale riconoscendone meriti, capacità e rilevanza nel portare l’eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo e che saranno: Andrea Delogu (Mediaset), Marco Maria Durante (fondatore e presidente LaPresse), Alessandro Masi (segretario generale Dante Alighieri), Stefano Di Pinto (direttore fondo pensioni Fas), Hella Zanetti Colleoni (presidente Confimi Piemonte), Toni Capuozzo (giornalista e scrittore), Rita Dalla Chiesa (conduttrice e giornalista), Maurizio Stirpe (imprenditore e dirigente sportivo).

Saranno premiati, oltre che dal presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall'onorevole Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti. Previsto anche un premio alla memoria a Tony May, recentemente scomparso, ambasciatore della cucina italiana negli Stati Uniti, fondatore dell’Italian culinary foundation.

“Questa IV Edizione – dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia – rappresenta una grande evoluzione del nostro International award. E' una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell’agenzia che si apre al concetto di business care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo.

E' un’idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle aziende sul piano internazionale”. Previsto anche after party che si svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della capitale a poca distanza da Montecitorio.

Durante la parte serale del Learn Italy international award ci saranno anche due momenti firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro '1992-2022 ritorno all’inferno' e quello di Dario Silvestri per 'Il potere del cambiamento'.