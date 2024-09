Learning forum 2024, I tappa della Wellweek 2024

Milano, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il 17 settembre arriva la terza edizione del Learning forum, l’evento di Comunicazione Italiana dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. Sarà la prima grande tappa della Wellweek, il Festival itinerante della sostenibilità e del benessere, inaugurato la sera del 16 con l’evento 'Milano smart life'. Proprio sul benessere sarà incentrata questa edizione del Learning forum.

In che modo la formazione può contribuire al benessere della persona sul luogo di lavoro? E' possibile che le nuove modalità formative rappresentino una forma di 'cura' nei confronti di lavoratori e lavoratrici? In che senso si può parlare, oggi, di una dimensione 'inclusiva' della formazione? Sono alcune tra le domande prese in considerazioni dagli oltre 100 speaker chiamati a portare la propria testimonianza, tra hr director, responsabili formazione, l&d manager, oltre alle numerose aziende b2b presenti in qualità di partner.

Il tema principale della giornata sarà anzitutto discusso nel talk show di apertura dal titolo 'Verso lo smart learning: integrare la formazione nelle strategie di wellbeing', moderato da Federico Luperi di Volocom e con la partecipazione di Andrea Laudadio (Tim), Alessandro Rimassa (Radical HR), Selene Santacaterina (Amadori), Antonio Traversi (Prysmian) e Roberto Zecchino (Bosch). Ma la giornata proseguirà arricchita da diversi format: talk show, innovation speech, exclusive interview, executive circle e tavoli tematici per approfondire numerose tematiche che vanno dalla formazione digitale al legame tra formazione e sport, dall’approccio skill-based agli approcci formativi non convenzionali, ecc. Numerose le aziende che porteranno una testimonianza.

Oltre alle già menzionate: Crédit Agricole, Chiesi Farmaceutici, Kpmg, Unipol, Carrefour, Iccrea Banca, PwC, UniCredit, Pirelli, Bper Banca, Saipem, Nespresso, MioDottore, Msf, Verisure, Menarini, Sap Concur, Laica, e molte altre. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Testori, all’interno di Palazzo Lombardia – con il Patrocinio della Regione Lombardia – mentre è previsto lo svolgimento delle sessioni a porte chiuse presso la sede di Talent Garden Isola. Il Forum si pregia inoltre delle Main Media Partnership con Adnkronos, Corriere della Sera e Radio Dimensione Suono. Hanno inoltre contribuito in qualità di Content Partner: Cornerstone OnDemand, Newton, Piazza Copernico, Preply, Radical HR, Teleskill, Trainect, U2Coach e Wolters Kluwer; e in qualità di Forum Partner: Capsula, Gility, Iama Consulting, Logotel, Skill-box, Skilla Amicucci Formazione, Skillsincloud, Skillvue e Talent Garden. Kuriu in qualità di Social Media Partner. Fasi.eu, Performance Strategies in qualità di media partner. Consecution Group, Kekyjob, Vip District, Walà in qualità di Partner Associativi. Università degli Studi di Milano Bicocca, Università Iulm in qualità di partner accademici. I panel della Main Session sarà presto disponibili sul sito .

E' inoltre prevista la pubblicazione di una sintesi dei tavoli a porte chiuse su: