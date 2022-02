Lecce, 12enne italiana promessa sposa a un 22enne pakistano in Germania

La ragazzina 12enne promessa sposa ad un pakistano di 22 anni è tornata a Lecce ed è stata affidata alla famiglia paterna.

Una vicenda assurda lega ad un filo Italia, Germania e Pakistan. Si tratterebbe di un matrimonio combinato tra una 12enne ed un 22enne, lei italiana e lui pakistano, ma residenti in Germania. La ragazza è salva grazie all’intervento del padre.

Una giovane di Lecce di 12 anni era promessa sposa a un 22enne pakistano

Il matrimonio è stato combinato tra la madre della giovane e il padre del ragazzo. La donna è un’italiana trasferitasi in Germania per lavoro ed ha trovato un compagno pakistano. Lei ha una figlia di 12 anni e lui un figlio di 22 anni. La coppia avrebbe trovato un accordo per far sposare i due fratellastri. Il padre della ragazzina, una volta che è venuto a sapere di tale matrimonio combinato, ha denunciato l’ex compagna.

La ragazzina è tornata in Italia

Il Tribunale dei Minori di Lecce ha sospeso la potestà genitoriale alla madre della 12enne. A seguire il caso è stata la pm Stefania Mininni. Nonostante la sospensione, la madre può ancora incontrare la figlia ma solo in ambienti protetti. La ragazzina è tornata in Italia, per la precisione a Lecce, in Puglia, ed è stata affidata ai nonni paterni. Relativamente a tale caso, è stata avviata anche un’indagine dalla Procura di Lecce per, come riporta TGCOM24, reato di costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all’estero, abbandono di minore.

Sospeso il passaporto della giovane leccese

Se il Tribunale dei Minori ha deciso di affidare la ragazzina alla famiglia paterna è stato perchè si temeva che per portare a termine il matrimonio combinato, la 12enne venisse portata con la forza in Pakistan. A tal proposito, la Questura di Lecce ha sospeso il passaporto della ragazzina, con un provvedimento di revoca del consenso all’espatrio.