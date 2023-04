Lecce, Antonio Manno si schianta in moto muore a soli 22 anni

Sangue sull’asfalto in Puglia e tragedia a Lecce, dove Antonio Manno si schianta in moto e muore a soli 22 anni. Il giovane centauro è stato vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che conduce a Tricase porto. Da quanto si apprende il violento sinistro si è verificato verso le 19 del 29 aprile all’altezza del distributore Agip.

Antonio Manno muore in moto a 22 anni

Antonio sarebbe stato sbalzato dalla sella della moto sulla quale viaggiava. In ordine a dinamica e cause dell’incidente sono in atto gli accertamenti degli operanti. Quello che si sa è che Antonio era in sella ad una Honda Cbr e che era diretto verso Tricase porto. Ad un certo punto il giovane è stato coinvolto nel drammatico schianto che non gli ha lasciato scampo. La due ruote si sarebbe scontrata con una Golf condotta da un giovane di 26 anni, originario del Pakistan. Purtroppo i media spiegano che Manno è caduto violentemente sull’asfalto ed è morto praticamente sul colpo.

L’arrivo di 118, carabinieri e polizia locale

Il personale del 118 è arrivato a razzo sul posto ed i sanitari si sono prodigati per soccorrere il centauro ma invano. Ad effettuare la chiamata d’emergenza erano stati alcuni automobilisti in transito al momento del tremendo schianto. Si apprende che sul posto, per effettuare i rilievi del caso da girare al magistrato di turno sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tricase e assieme ad esse per il controllo della viabilità anche una pattuglia della polizia locale di Tricase.