Aziona un estintore e si nasconde nelle fogne: momenti di follia a Lecco

Un uomo ha azionato un estintore, si è gettato nel lago e poi si è nascosto nelle fogne: ha detto di sentirsi andare a fuoco.

Un uomo di età non specificata ha azionato un estintore, per poi gettarsi in un lago. Alla fine si è nascosto nelle fogne. Aveva detto di sentirsi andare a fuoco. È accaduto lo scorso 7 luglio a Lecco, intorno alle 23. Un episodio che ha all’armato un’intera comunità.

Al momento non si comprendono i motivi del folle gesto. Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno notato l’uomo in forte stato di agitazione. In seguito si sarebbe diretto verso il lungolago in Zona Monumento dei Caduti dove avrebbe chiesto in prestito un estintore alla ruota panoramica qui installata.

Prende l’estintore gettandosi nel lago: si è poi nascosto nelle fogne

Una volta preso lo schiumogeno l’uomo lo ha puntato contro se stesso e lo ha azionato.

Lecco Notizie informa che dopo essersi ricoperto del contenuto dell’estintore avrebbe gridato di stare “andando a fuoco”. In quel momento, un agente della Questura di Lecco fuori servizio che passava da quelle parti ha notato la scena. L’agente si è avvicinato e ha tolto l’idrante dalle mani dell’uomo. Quest’ultimo, forse impaurito, si sarebbe buttato nel lago. Il suo tentativo di fuga è proseguito nascondendosi nelle fogne facendo un percorso di almeno cinquanta metri all’interno della condotta.

È dunque scattato l’allarme.

Recuperato e condotto in ospedale

Come informa FanPage, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’uomo è stato recuperato e tratto in salvo. È stato infine ricoverato in ospedale per accertamenti.