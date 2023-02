Lecce, bambina di 2 anni muore in ospedale per febbre alta

Ludovica è morta lo scorso dicembre dopo essere stata intubata all'ospedale: i medici del pronto soccorso pensavano non ci fosse nulla di grave

La piccola Ludovica è morta lo scorso 29 dicembre a soli 2 anni.

I genitori l’avevano portata in pronto soccorso con febbre alta, ma i medici avevano consigliato loro di riportarla a casa: “Non è niente di grave.”

Bambina di 2 anni muore per febbre alta: i medici pensavano non fosse grave

Ludovica era arrivata al nosocomio di Gallipoli lo scorso 26 dicembre, accompagnata dai suoi genitori che le avevano misurato a casa la temperatura corporea. La piccola aveva la febbre alta, ma i medici del pronto soccorso avevano derubricato il caso come un semplice ‘codice verde‘.

La piccola, però, stava male e nel reparto è anche svenuta, ma per i medici non doveva essere ricoverata. La mamma e il papà hanno insistito perché le venisse concesso il trasferimento con un’ambulanza per l’ospedale di Lecce.

Il decesso della bambina all’ospedale di Lecce

Un attimo dopo essere arrivata all’ospedale di Lecce, la piccola è stata intubata e i medici le hanno fatto nuovi esami e una Tac.

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, però, le condizioni di Ludovica sono ulteriormente peggiorate e la bambina è stata traferita al reparto di Rianimazione dove è deceduta tre giorni più tardi.

La denuncia dei genitori

I genitori hanno deciso di esporre una denuncia presso la Procura della Repubblica di Lecce che ora dovrà verificare se ci siano effettivamente stati ritardi e inadeguatezze nelle cure offerte dai medici della struttura di Gallipoli.

L’avvocato della coppia ha spiegato ad ‘AdnKronos Salute‘: “Il cruccio dei genitori è dovuto proprio alla tempistica e alla mancata individuazione della causa del malessere: due ore di attesa in ospedale senza che venisse fatto nulla, come attestato dai referti medici, qualche dubbio ce lo fanno sorgere.”