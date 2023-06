Lecce, bimbo morto a Uggiano La Chiesa: aveva solo 14 mesi

La comunità di Casamassella, frazione del comune di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce è stata colta nelle scorse ore dal lutto per la scomparsa di un bambino, la cui vita è stata spezzata prematuramente a soli 14 mesi. Stando a quanto riporta la testata “Lecceprima”, i genitori si sarebbero accorti che qualcosa non andava quando hanno riscontrato che il piccino non si risvegliava. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per il neonato non c’è stato più nulla da fare.

Lecce morto bimbo di soli 14 mesi: la vicenda

La vicenda risale al pomeriggio di mercoledì 7 giugno. Gli operatori del 118 sono arrivati con due ambulanze. Intervenuti sul posto gli agenti di Polizia da Otranto e i Carabinieri della stazione di Minervino (Lecce). Le forze dell’ordine – si legge ancora – hanno provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti. Al loro arrivo, il cuore del piccolo pare che avesse già smesso di battere.

Le cause del decesso

In seguito alle verifiche effettuate sul posto sarebbe stato escluso che il bambino possa essere deceduto in un incidente o altri eventi di tipo traumatico o simili. Sul corpo del neonato non era presente alcun segno: ciò avrebbe fatto propendere per un decesso avvenuto in modo naturale. Nei giorni precedenti alla scomparsa, i genitori si sarebbero rivolti al pediatra per via della febbre che pare avesse colpito il neonato.