Lecce, cadavere di un uomo di 84 anni ritrovato nella sua abitazione: indagato il figlio

Fa gelare il sangue una scoperta fatta a Corigliano d'Otranto. In seguito al rinvenimento del cadavere, il figlio è stato portato in caserma.

Da circa una decina di mesi si erano perse completamente le sue tracce poi la macabra scoperta: il suo corpo è stato rinvenuto in stato di scheletrizzazione. Questo è ciò che è avvenuto a Corigliano d’Otranto dove un uomo di 84 anni è stato ritrovato morto.

Rimangono per il momento sconosciute le cause del decesso, così come l’esatto momento nel quale sarebbe avvenuta la scomparsa. Stando a quanto riporta Fanpage.it, pare che il cadavere del pensionato fosse steso su un letto, avvolto da una coperta, il tutto mentre un ventilatore era acceso.

Lecce, trovato il cadavere di un uomo di 84 anni: portato in caserma il figlio

In seguito al rinvenimento del cadavere dell’uomo sono stati avviati gli accertamenti da parte delle Forze dell’ordine. I primi sospetti sono ricaduti in particolare sul figlio del pensionato un uomo di 60 anni che pare abbia taciuto sulla scomparsa del padre con l’intento di incassare la pensione. Quest’ultimo è stato fatto accompagnare in caserma al fine di fare verifiche circa la sua posizione. Da primi accertamenti sul corpo, non sarebbero stati rilevati segni di violenza.

La scoperta delle Forze dell’ordine

C’è dell’altro. Sembrerebbe che il Comune stesse cercando di far recapitare all’anziano una diffida, mai arrivata a destinazione, quindi l’avvenuta segnalazione, una volta accertata la strana e lunga assenza. Il figlio sessantenne avrebbe dichiarato che il padre si trovasse fuori in Svizzera.