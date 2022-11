Lecce, condannato ad 8 mesi l'uomo che aveva causato la morte di una cagnolina

L'uomo è stato condannato ad 8 mesi dal tribunale di Lecce per aver causato la morte di una cagnolina gettata in un canile

I fatti risalgono al 2017, quando un uomo lanciò una piccola cagnolina dentro il canile di Copertino, causandone la sua morte precoce.

A cinque anni di distanza, ilcolpevole è stato condannato dal tribunale di Lecce ad otto mesi.

Il tribunale di Lecce, nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre, ha deciso di comminare 8 mesi all’uomo che nel 2017 causò la morte di una piccola cagnolina gettandola all’interno di un canile. L’uomo, per cui è stata riconosciuta la pericolosità sociale, dovrà anche risarcire tutte le spese processuali.

Il commento dell’Ente nazionale protezione animali

Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali), l’organo che ha dato notizia di quanto accaduto in Puglia, ha commentato così la decisione del tribunale di Lecce: “Sono sentenze importanti che ricordano, ancor più in una giornata come oggi in cui si parla di violenza contro le donne, che le persone che maltrattano e uccidono gli animali sono persone socialmente pericolose ed è quindi bene che vengano riconosciute come tali e punite con il massimo della severità.”