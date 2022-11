Una grandinata colpisce una superstrada in provincia di Lecce. Allerta meteo in tutta la Puglia e in altre regioni del centro e del sud.

È prevista l’allerta meteo in tutta la regione Puglia per la giornata di domani, 13 novembre 2022. Il cattivo tempo inizia però oggi e in provincia di Lecce una forte grandinata ha colpito la superstrada Lecce-Maglie.

Lecce, forte grandinata colpisce la provincia pugliese: allerta meteo in tutta la regione

Su internet stanno circolando dei video in cui si vede un camion che attraversa un tratto di strada della già menzionata superstrada. Il conducente del veicolo e le altre vetture procedono lentamente in quanto tutto l’asfalto è scivoloso a causa della forte grandinata che ha colpito la provincia. La protezione civile e la Regione Puglia hanno consigliato prudenza a tutti gli automobilisti sia per l’imminente allerta meteo che per l’improvvisa grandine che ha ricoperto di ghiaccio la Lecce-Maglie.

Le regioni colpite dall’allerta meteo

Da stasera, 12 novembre 2022, a domani, 13 novembre 2022, è prevista allerta meteo gialla in 6 regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo Molise e il versante Sud Orientale della Sicilia. In queste zone sono provesti rovesci temporaleschi a causa di una perturbazione che viene dalla Grecia ed interessa la costa adriatica e quella dello Ionio. A partire dalla sera del 13 novembre il cattivo tempo si sposta anche al nord Italia.