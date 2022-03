Lecce, hanno un rapporto sessuale in centro: circola un video sui social

Una coppia, in pieno centro a Lecce, ha deciso di consumare un rapporto sessuale all'aperto. La scena è stata filmata ed ha fatto il giro dei social

Una scena indecente è stata filmata in pieno centro a Lecce. Una coppia ha avuto un rapporto sessuale in un distributore di bibite self-service. Questo gesto è motivo di proccupazione per l’amministrazione comunale e per gli esercenti leccesi.

La coppia ha avuto un rapporto sessuale in pieno centro a Lecce

L’episodio è avvenuto in via degli Acaya, una strada vicinissima alla centralissima piazza Sant’Oronzo. Al di là del rapporto sessuale, ciò che ha fatto discutere è stata la diffusione a macchia d’olio del video di questa scena di sesso. Tra i gruppi di chat e i principali Social molte persone hanno visto la coppia avere un rapporto in centro a Lecce. Non è chiaro se colui o colei che ha fatto il video era d’accordo con i protagonisti della scena o sono stati ripresi a loro insaputa.

Un gesto che non può essere impunito

Ovviamente questa vicenda non può passare inosservata, soprattutto per il Comune di Lecce e per gli esercenti di quel quartiere. Un video del genere danneggia l’immagine della città e crea una cattiva pubblicità per i commercianti che lavorano in centro. A tal proposito, come riporta AGI Agenzia Italiana, Andrea Fiore, consigliere comunale di maggioranza, ha chiesto l’intervento della prefettura e delle forze dell’ordine.