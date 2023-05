Una storia tenerissima e con lieto fine che arriva dalla Puglia, dove in provincia di Lecce i pompieri salvano un gattino con un massaggio cardiaco. Quel batuffolo di pelo è stato infatti sottratto ad una morte certa con una manovra condotta con indice e medio. E il salvataggio è documentato in un video pubblicato su Facebook dalla Protezione Civile Salento.

Salvano un gattino con un massaggio cardiaco

In quel frame si vedono due vigili del fuoco che tentano di rianimare un minuscolo gattino, completamente bagnato. Intorno ci sono persona che fanno il tifo per il micio e per gli operatori del 115. E i pompieri hanno continuato a praticare il massaggio fino a che l’animale non ha finalmente ripreso a respirare. A quel punto è esplosa la gioia di tutti. Tutto è accaduto sabato 6 maggio a Calimera, un piccolo comune in provincia di Lecce. Ma cosa era successo? Che il 115 aveva ricevuto una chiamata serale di aiuto da parte dei proprietari del gattino, La squadra è giunta sul posto trovando il gattino di un mese incastrato nel canale di scarico delle acque pluviali, all’interno del muro.

La manovra e lo sterno che riprende a muoversi

A quel punto bisognava recuperare quanto prima il cucciolo e così è stato fatto, tuttavia al momento del salvataggio i pompieri si sono accorti che l’animale non respirava più. A quel punto quindi i vigili del fuoco di Lecce si sono accucciati sul vialetto e hanno immediatamente cominciato a praticare un massaggio cardiaco. Lo hanno fatto stimolando il minuscolo muscolo del cuore con due sole dita. Dopo alcuni minuti il miracolo: il micio ha ripreso a sollevare ritmicamente lo sterno.