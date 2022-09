Lecce, ragazzino minorenne stuprato dal branco: 2 arresti

Due adulti di 48 e 42 anni avrebbero stuprato un ragazzino minorenne disabile: la coppia agli arresti domiciliari.

Un ragazzino minorenne disabile sarebbe stato stuprato da due uomini di 48 e 42 anni, attualmente agli arresti domiciliari. L’episodio sarebbe avvenuto tra febbraio e luglio di quest’anno in un paese in provincia di Lecce. Si tratterebbe di una coppia omosessuale sposata con rito civile.

I due sono stati arrestati dai carabinieri e posti ai domiciliari.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia da parte dei genitori del minore alla stazione dell’Arma locale. Come informa Leggo, l’arresto è scattato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dall’ufficio gip del tribunale del capoluogo salentino.

Ragazzino minorenne stuprato: due adulti agli arresti domiciliari

Come si legge da Norba Online, il ragazzino, presunta vittima degli abusi, sarebbe il figlio di amici della coppia, presunta responsabile di violenza sessuale di gruppo aggravata e continuata.

Oltre agli arresti domiciliari è stato disposto sui due anche l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Il presunto scenario degli abusi

Sembra che le violenze ai danni del ragazzino si sarebbero consumate nella casa della coppia dove il giovanissimo sembra venisse accompagnato dai genitori per seguire delle lezioni private. Pare inoltre, ma è tutto da accertare, che il 15enne fosse stato costretto ad assistere prima a un rapporto sessuale tra i due uomini per poi divenire lui stesso vittima di violenze.