Antonio Torre, responsabile del ristorante “Torre di Merlino” di Lecce ha subito, qualche giorno fa, un furto ripreso dalle sue telecamere. A compiere il ladrocìnio è stato un uomo di colore. Per questo motivo Torre si è scagliato contro i migranti in un lungo post pubblicato sui social che ha creato molte polemiche.

Furto a Lecce, il ristoratore si scaglia contro i migranti

Antonio Torre ha utilizzato il suo profilo di Facebook per pubblicare il fotogramma ripreso dalle telecamere di sicurezza in cui si mostrava l’uomo intento a rubare nel suo locale. Alla foto, il ristoratore ha aggiunto anche un lungo commento: “Questa carinissima e preziosa risorsa è entrata di soppiatto nel mio ristorante con l’intento di pagare i contributi delle pensioni degli italiani citando Elly: “non mi hanno visto arrivare”

ha prelevato la borsa di Manuela, ha gentilmente e accuratamente aperto il suo portafogli (di lei) ne ha preso l’incasso destinato a pagare i fornitori e gli stipendi e sempre accuratamente ha rimesso tutto a posto!!! Purtroppo la maggior parte dell’incasso era con carta elettronica (mannaggia Draghi). Ora non ditemi che, è giusto che muoiano in mare, che è giusto che rimangano nei loro paesi“

I commenti al post Facebook

Parole inaccettabili che, soprattutto in un momento come questo a pochi giorni dalla terribile strage di Cutro, non potevano lasciare indifferenti tante persone che sono entrate a contatto con il post del ristoratore. Tanti utenti social, infatti, hanno preso le distanze da quanto affermato da Antonio Torre, specificando che l’Italia non è davvero il Paese razzista che a volte sembra essere.