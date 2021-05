Lecce, scontro tra un’auto e una bicicletta: ciclista ferito

In provincia di Lecce, è stato segnalato uno scontro tra un’auto e una bicicletta che ha causato il ferimento del ciclista, non in pericolo di vita.

Scontro tra un’auto e una bicicletta: l’incidente

Nella mattinata di sabato 22 maggio, intorno alle ore 10:00, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto una macchina e una bicicletta: la vicenda si è verificata in via Almirante, a Galatone, comune situato in provincia di Lecce, in Puglia.

In questo contesto, il ciclista stava praticando una passeggiata in sella alla sua bici in compagnia di un gruppo di amici quando è stato sorpreso da un’auto che lo ha bruscamente scaraventato dal mezzo a due ruote, facendolo cadere sull’asfalto.

Scontro tra un’auto e una bicicletta: i soccorsi

In relazione alle notizie pervenute in merito all’incidente stradale di Galatone, il pericoloso sinistro avvenuto in via Almirante nella mattina di sabato 22 è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sulla scena dello scontro, infatti, erano presenti un’ambulanza, gli agenti della polizia locale di Galatone e i carabinieri, allertati dagli amici della vittima travolta dall’auto.

Data la lievità delle ferite del ciclista, l’uomo è stato medicato dal personale medico impiegato presso il 118 direttamente sul luogo dell’incidente. A eccezione di alcune escoriazioni, infatti, il soggetto si trova attualmente in buone condizioni di salute e, pertanto, non si è reso necessario procedere al trasferimento e al ricovero in ospedale.

Al pari del ciclista, anche il conducente dell’auto è stato dichiarato in buona salute poiché non presentava alcun tipo di trauma o ferita.

Scontro tra un’auto e una bicicletta: le dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che l’automobile abbia fatto la sua comparsa in strada in modo improvviso e fulmineo, portandosi di soppiatto dinanzi ai ciclisti e sbarrando loro la strada. A questo punto, il conducente della vettura non è riuscito a notare tempestivamente le biciclette in arrivo, frenando con un considerevole ritardo. Il guidatore, infatti, ha frenato a ridosso del gruppo di ciclisti, investendo un uomo.

La responsabilità, di conseguenza, sarebbe da attribuire esclusivamente alla vettura coinvolta nell’incidente.

In seguito al sinistro, i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari e hanno provveduto a raccogliere testimonianzeutili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.