Lecce, trovato in un pozzo il cadavere di un 79enne: fermato il fratello

Il cadavere di un uomo di 79 anni, Vincenzo Scupola, è stato trovato nella mattinata di sabato 25 marzo 2023 a Specchia, in provincia di Lecce. Si ipotizza che si sia trattato di omicidio, il fratello della vittima è stato fermato.

Lecce, trovato in un pozzo il cadavere di Vincenzo Scupola: si indaga sul caso

Dramma a Specchia, in provincia di Lecce, è qui che nella mattinata di sabato 25 marzo 2023, è stato trovato morto Vincenzo Scupola, un anziano di 79 anni.

Nello specifico, il cadavere dell’uomo è stato trovato in un pozzo situato all’interno di un podere, che si trova lungo la strada comunale San Demetrio. Al momento si indaga per omicidio ed è stato fermato il fratello della vittima.

Le prime ipotesi sulla morte di Vincenzo Scupola: probabilmente ucciso al culmine di una lite

Secondo quanto emerge dalle prime ipotesi sull’accaduto, l’uomo prima di morire potrebbe aver litigato con il fratello, Nicola Scupola, più piccolo di lui di dieci anni e proprio al culmine della lite sarebbe stato ucciso.

Stando alle prime ricostruzioni, il 79enne sarebbe stato colpito violentemente alla testa con un bastone e sul suo corpo sono state rinvenute diverse ferite e tumefazioni.

Non è ancora chiaro, se Vincenzo Scupola sia caduto nel pozzo durante la colluttazione o se sia stato gettato intenzionalmente nel pozzo. È stata disposta l’esecuzione dell’autopsia sul cadavere dell’uomo, per far luce su quanto accaduto.

Il ritrovamento del cadavere di Vincenzo Scupola: fermato il fratello

Il cadavere di Vincenzo Scupola è stato trovato grazie ad una segnalazione telefonica giunta alla Polizia nella mattinata di sabato 25 marzo 2023, il testimone che ha avviato la segnalazione, ha raccontato alle Forze dell’Ordine che vicino alla vittima c’era un uomo armato di bastone.

Al momento l’unico indagato per quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio, è il fratello della vittima, Nicola Scupola, l’uomo è stato fermato ed è già stato ascoltato dal Pubblico Ministero.