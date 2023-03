Lecco, Andrea va in montagna e scompare

Esce di casa per andare in montagna col suo cane e poi scompare: il misterioso caso di Andrea e Tito.

Esce di casa per andare in montagna e scompare nel nulla. Questo è il misterioso e inquietante caso dell’escursionista Andrea e del suo cane Tito, che si trovava con lui. Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio dello scorso 25 marzo, ma l’uomo e l’animale non sono ancora stati trovati. Come informa FanPage la sparizione è avvenuta sui monti di Premana, in provincia di Lecco. A dare l’allarme sono stati i famigliari di Andrea i quali, non vedendolo tornare, hanno avvertito il soccorso alpino.

Va in montagna e scompare: come era vestito Andrea?

Da sabato scorso si è alla ricerca di Andrea e del suo cane Tito. Secondo le prime informazioni, dalle informazioni rese note, al momento della sparizione l’escursionista indossava un gilet di colore blu, pantaloni aderenti e scarpe nere. Con sé aveva inoltre portato uno zainetto grigio scuro. La notizia della scomparsa del 54enne è stata data anche dai membri del soccorso alpino tramite un post sulla loro pagina Facebook: “Stiamo cercando Andrea di anni 54, partito da Premana sabato 25 marzo verso le 10 per un itinerario negli alpeggi limitrofi”.

I numeri da contattare

Il soccorso alpino avverte nel post Facebook: “Chiunque avesse un’informazione certa a riguardo contatti il soccorso alpino Valsassina al numero 3711205523 oppure i carabinieri al 112”.