Lecco: infastidisce clienti di un negozio e ferisce poliziotti intervenuti, arrestato

Milano, 23 ago.(Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 20 agosto, agenti della squadra volanti della questura di Lecco hanno arrestato un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La centrale operativa del Nue 112 ha ricevuto intorno alle 18 la chiamata di alcuni cittadini che chiedevano aiuto per via di un uomo che stava infastidendo le persone che transitavano nei pressi di un'attività commerciale, in centro città. Gli agenti sono quindi intervenuti individuando uno straniero sprovvisto di documenti di riconoscimento. Condotto in questura per accertamenti, l'uomo ha iniziato a minacciare gli operatori, poi si è scagliato contro due agenti, ferendoli.

L’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. Arrestato, è stato trasferito al carcere di Lecco.