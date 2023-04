Lecco: inseguimento tra auto con sparatoria, 30enne arrestato per tentato omicidio

Lecco: inseguimento tra auto con sparatoria, 30enne arrestato per tentato omi...

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Un italiano di 30 anni residente in provincia di Lecco è stato arrestato alle prime luci dell’alba dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecco per il tentato omicidio in concorso con altri due soggetti, attualmente ricercati, p...