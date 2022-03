Lecco: Procura su jet precipitato, 'perso contatto radio per cause da definire'

Milano 16 mar. (Adnkronos) – Il pilota inglese in addestramento morto nell'incidente avvenuto questa mattina in provincia di Lecco ha "perso il contatto radio con la torre di controllo, per cause in corso di accertamento". Lo si legge in una nota diffusa dalla Procura di Lecco, che sta indagando sull'incidente dell'aereo di addestramento militare M-346 prodotto da Leonardo.

Il veivolo, decollato alle 11.14 dall'aeroporto civile Varese-Venegono, è precipitato sul versante nord del monte Legnone, in località Valorga.