Lecco: rapinano ragazzo sul lungolago, tre arrestati

Milano, 13 set. (Adnkronos) – E' stato avvicinato da tre giovani mentre percorreva a piedi il lungolago di Lecco, i quali, dopo averlo minacciato con uno spray urticante e un coltello, gli hanno strappato dal collo la catenina d’oro, per poi dileguarsi a piedi verso la stazione ferroviaria. Raggiunti dalla polizia, i tre ragazzi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Una volto giunti alla stazione, i rapinatori, notando che la vittima li stava indicando ai poliziotti, hanno continuato la fuga scappando attraverso l’uscita secondaria del sottopasso ferroviario che conduce in via Balicco. Gli stessi si sono quindi nascosti in un’aiuola e hanno cercato di prendere un taxi, senza riuscirci. Nel frattempo personale della squadra mobile della questura è riuscito a intercettarli, anche con l’aiuto dei colleghi della squadra volanti.

I tre, intanto, hanno chiesto ad alcuni passanti dove prendere un pullman per uscire dalla città, quindi si sono diretti verso Largo Caleotto, fermandosi sotto la pensilina della sosta dei pullman. A quel punto, dopo una colluttazione con i poliziotti, i tre hanno provato invano a fuggire. Le successive perquisizioni a carico dei tre hanno permesso di rinvenire lo spray al peperoncino utilizzato per commettere la rapina e di recuperare anche la catenina d’oro, riconosciuta dalla vittima per quella che gli era stata sottratta.