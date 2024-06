Lechner (LUISS Business School): scaleup importanti per economia

Roma, 10 giu. (askanews) – Le Scaleup sono le “sorelle maggiori” delle startup, cioè sono quelle imprese che sono riusce a crescere dopo la fase di avvio. E hanno un grande impatto sull’economia. L’ha detto Christian Lechner, Associate Dean for Research Luiss Business School LUISS Business School, che ha ospitato nella sua bella sede di Villa Blanc la conferenza annuale dell’European Scaleup Institute.

“La ricerca – ha detto Lechner – ha dimostrato il grande impatto delle start-up sull’economia, ma in realtà questo impatto non è diretto, ma viene da una piccola frazione di imprese che sono le cosiddette scale-up. Nella prima fase delle start-up, la start-up deve prima capire quali sono i clienti, come vendere il prodotto, ma la fase interessante è dopo, quella della grande crescita. E, mentre c’è stata una grande attenzione dalla politica, dall’ecosistema su come favorire le start-up, molto meno sulle scale-up. Quindi ci siamo riuniti qui alla conferenza in LUISS Business School per capire meglio come funzionano queste scale-up, perché hanno problematiche tutte loro: se un’impresa parte da 0 a 10 a 100, 1000 impiegati in poco tempo, ci sono problematiche che sono completamente diverse e che vanno a affrontate. Ci siamo riuniti con dei professionisti e gli accademici per capire meglio come sostenere le scale-up.

C’è l’European Scale-Up Institute, che è un’alleanza tra le migliori business school di tutta l’Europa, in cui ci raduniamo anche regolarmente per capir meglio come sostenere le scale-up e la Conferenza dell’European Scale-Up Institute è il risultato annuale con la conferenza quest’anno qui a Roma”.