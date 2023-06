Una parrocchia di Cesena è stata avvolta da una nube di scandalo dopo che il prete ha deciso di annullare il centro estivo. A far discutere è stata la motivazione dietro a questa scelta: non c’erano educatori maggiorenni. L’unico che si era proposto è stato ritenuto inadatto per il suo orientamento sessuale.

Scandalo a Cesena: centro estivo annullato perché l’educatore è gay

Il parroco ha analizzato il profilo Instagram del ragazzo in questione e avendo trovato una foto in cui baciava un altro uomo ha deciso che non fosse la persona giusta per fare da educatore presso il suo oratorio. Una scelta discriminatoria che ha gettato nello scandalo la comunità di Cesena e che ha trovato il disappunto di tanti cittadini, dimostratisi in queste ore solidali con il ragazzo. Il giovane era stato ritenuto idoneo solo per fare da organizzatore, ma secondo il sacerdote, non avrebbe potuto educare i ragazzi. E per questo motivo l’educatore ha deciso di ritirarsi.

Il commento del sindaco

Anche il sindaco della città si è espresso sulla questione, lasciando su Facebook un commento lapidario: “Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo“.