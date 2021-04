Nonostante l'energia magnetica del suo splendido sorriso e l'amore che la circondava, Lee MacMillan combatteva da tempo contro la depressione.

Lee McMillan, nota influencer su instagram, si è tolta la vita. Nonostante il sorriso contagioso delle foto sui social, descritta come “un’autentica forza della natura” combatteva da tempo contro la depressione.

Lee MacMillan, suicida l’influencer di instagram

Dopo la notizia del suicidio avventuo lo scorso venerdì a Santa Barbara ( California) diffusa dalla polizia, un post sull’account di Lee MacMillan ha poi confermato la triste vicenda della nota influencer, seguita da migliaia di follower sul suo profilo “Life with Lee“. Aveva raggiunto la notorietà per il suo viaggio intorno al mondo con un furgone ma anche conquistato il cuore di tante persone condividendo momenti di vita quotidiana.

Quasi impossibile pensare che una ragazza che sembra trasparire energia e vitalità in ogni foto potesse togliersi la vita. Difficile anche per chi l’amava e conosceva la sua battaglia contro la depressione.

“La salute mentale è reale”

Proprio per questo il post cerca comunque di veicolare un messaggio importante nonostante la tragedia:

“Se possiamo fare una cosa per Lee ora, nel mezzo di questa perdita che schiaccia l’anima, è diffondere il messaggio che la salute mentale è reale quanto la salute fisica e che la malattia può colpire chiunque, non importa quanto improbabile possa sembrare.

Va bene non essere ok, va bene chiedere aiuto, è assolutamente necessario chiedere aiuto “.

“Lee mai lasciata sola”

Nel post si specifica che la ragazza non aveva mai nascosto la sua battaglia e che riceveva aiuto da professionisti, dalla famiglia e dagli amici. Nonostante tutto qualcosa non è andato, perchè questa terribile malattia è molto più complicata di quanto evidentemente siamo portati a pensare. Proprio per questo non va sottovalutata e non bisogna mai porsi dei problemi a chiedere il supporto degli altri.

Messaggi d’amore per Lee

Sia il suo ex fidanzato che l’attuale, hanno rivolto a Lee dolcissime pensieri d’amore.

Il primo tra l’altro ha ricordato la loro vita come un’avventura sperando che ora abbia trovato pace e coccole. Il secondo ha scritto di averla amata fin dal primo momento che l’ha incontrata e di non aver mai smesso di amarla.