Lee Ryan, la star dei Blue ha dato di matto al rifiuto su un volo di servirgli dell’alcol: arrestato

Il cantante è stato arrestato dopo aver aggredito le hostess che si erano rifiutate i servirgli dell'alcol.

La star della boyband dei Blue, Lee Ryan, è stato arrestato su un volo, a seguito di un’aggressione del cantante verso l’equipaggio della cabina id volo. A diffondere la notizia è l’Independent.

Lee Ryan arrestato su un volo

Sembrerebbe che domenica 21 luglio 2022, Lee sia stato in primis accusato di aver ritardato 20 minuti per imbarcarsi sull’aereo della British Airways con tratta da Glasgow a Londra.

Stando a ciò che i testimoni dicono, il 39enne:

“É diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli avrebbero favorito dell’alcol“.

Inoltre:

“Ad un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina. È stato un comportamento pazzesco“.

L’atteggiamento intimidatorio della star dopo il rifiuto delle hostess di servigli dell’alcol

Senza dimenticare che altri hanno descritto l’atteggiamento assunto da Lee con l’aggettivo “intimidatorio“.

Infatti, il comportamento del cantante sarebbe stato addirittura trasmesso via radio alla polizia, arrivando così all’arresto dell’uomo di 39 anni per un reato di ordine pubblico. La polizia stessa ha affermato che:

“Verso le 16:40 di domenica 31 luglio, gli agenti hanno intercettato un volo che era arrivato all’aeroporto di London City da Glasgow. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per reato di ordine pubblico. È stato arrestato in una stazione di polizia di East London ed è stato rilasciato, in attesa delle opportune indagini, il giorno successivo”.

Indagini in corso dopo il rilascio

Attualmente, non ci sono state dichiarazioni nè da parte del cantante nè dal suo portavoce. Lee Ryan avrebbe trascorso oltre 12 ore in carcere, per poi essere rilasciato nella giornata di lunedì. Tuttavia, la polizia sta continuando le indagini, tanto che si vocifera che per il cantante potrebbero esserci risvolti giudiziari.