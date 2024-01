Lefebvre Sarrut: scelte le 8 startup per LightSpeed Accelerator 2024

Milano, 17 gen. (askanews) – Lefebvre Sarrut, leader europeo nell’editoria professionale legale e fiscale, ha annunciato le otto startup che parteciperanno al programma di supporto “LightSpeed Accelerator 2024” dedicato alle innovazioni in ambito LegalTech.

Dalla gestione degli adempimenti previsti dalla compliance ESG , all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa, alle applicazioni innovative in ambito legale: le otto start up selezionate hanno presentato le proprie proposte in questi tre ambiti nel corso di un evento che si è svolto a Milano, nella sede di Giuffrè Francis Lefebvre, e in collegamento con tutte le sedi Lefebvre Sarrut del Continente.

“Le otto startup sono accumunate da un eccezionale potenziale di innovazione – dice Stefano Garisto amministratore delegato di Giuffrè Francis Lefebvre – Parliamo di ‘innovazione’ non in senso generale ma in riferimento al nostro mercato. Per esempio la startup italiana che abbiamo selezionato, ‘diFacile’, attraverso l’automazione dei processi, da una parte, e l’intelligenza artificiale, dall’altra, ha sviluppato una tecnologia molto particolare per risolvere un problema che hanno tutte le aziende e buona parte degli studi professionali: il recupero dei crediti”.

“LightSpeed Accelerator” è solo uno dei diversi progetti che il gruppo Lefebvre Sarrut sta attuando nella sua strategia di Open Innovation. Tra le altre iniziative troviamo, per esempio, il “Legal Hackaton”, contest dedicato agli studenti di legge, ingegneria e informatica che, al lavoro insieme a esperti del gruppo, individuano e sviluppano potenziali idee di business. E ancora “InnovAction”, programma interno con l’obiettivo di generare scambio interculturale tra i dipendenti del gruppo nei diversi Paesi.

“Un altro programma che stiamo svilppando è GenIA-L – racconta Marìa de la O Martìnez, Group Innovation Director di Lefebvre Sarrut – E’ una nostra soluzione basata su Intelligenza Artificiale generativa proprietaria; studiato da noi e applicato alla legge e ora distribuito nei diversi Paesi. L’intelligenza Artificiale è una grande opportunità per noi come per i nostri clienti. E con questa innovazione vogliamo sostenerli nella loro trasformazione digitale e nella crescita del loro business”.

L’innovazione tecnologica gioca dunque un ruolo fondamentale nelle strategie di business del gruppo Lefebvre Sarrut; ma non solo: rientra nella visione di impegno sociale del gruppo concretamente perseguita attraverso le attività di impresa. “La missione che vogliamo perseguire è quella di abilitare conoscenza per una società più giusta, più efficiente e sostenibile – conferma Olivier Campenon CEO di Lefebvre Sarrut Group – E l’innovazione è uno degli strumenti chiave per realizzare concretamente la nostra missione. Con l’innovazione consentiamo ai professionisti di avere un accesso più semplice alle informazioni legali, e in un modo più efficiente per essere comprese; perché siamo consapevoli che le informazioni legali a volte sono complesse: Lavoriamo su questi obiettivi anche con l’Intelligenza Artificiale, un grande innovazione che fa una grande differenza”.

Giunto alla terza edizione, il programma l’edizione 2024 del LightSpeed Accelerator ha registrato 57 candidature da tutto il mondo dalle quali sono state selezione le seguenti 8 startup:

Artificieel (Belgio) – Artificieel utilizza l’intelligenza artificiale avanzata che integra informazioni legislative e giurisprudenziali per ricercare documenti legali e semplificare i processi legali.

AVA HR (Francia) – AVA HR utilizza l’intelligenza artificiale per assistere i team delle risorse umane nelle attività quotidiane, attraverso documenti pronti all’uso, come contratti di lavoro, revisioni dei dipendenti e valutazioni delle competenze.

diFacile (Italia) – diFacile è una piattaforma legale-tecnologica avanzata che semplifica il recupero dei pagamenti in sospeso sia in sede stragiudiziale che giudiziale attraverso l’automazione digitale.

Govin (Paesi Bassi) – Govin fornisce a VC, fondatori e membri del consiglio di amministrazione una soluzione per gestire la governance aziendale in modo semplice e trasparente, con flussi di lavoro semplici e informazioni utili per gli accordi legali.

Renaiss (Spagna) – Renaiss basato sull’intelligenza artificiale attinge a dati e documenti interni per migliorare le operazioni aziendali.

Salacia (Paesi Bassi) – Salacia facilita la piena conformità ESG attraverso la sua piattaforma SaaS integrata, che offre un sistema contabile completamente automatizzato per il reporting ESG.

Suzan AI (Francia) – Suzan AI è una piattaforma di governance e sicurezza dell’IA per il monitoraggio delle risorse AI, la gestione dei rischi e l’allineamento dei sistemi alle normative e agli standard globali.

Tucan (Germania) – tucan.ai rivoluziona l’intelligence strategica per le aziende ad alto contenuto di conoscenza, offrendo approfondimenti AI specifici per il contesto e referenziabili e tranquillità GDPR, per flussi di lavoro complessi che vanno dall’analisi completamente automatizzata di documenti legali a note di riunione precise.

Il programma di accelerazione “LightSpeed Accelerator” durerà sei mesi e vedrà le startup selezionate affiancate da team provenienti dalle società del Gruppo Lefebvre Sarrut che le assisteranno con tutoraggio e workshop nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, dal proof of concept alla partnership commerciale.