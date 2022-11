Lega: Bolognini, 'dimissioni da commissario per dedicarmi a campagna Lega-Fontana'

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni regionali della Lombardia e tutti gli amministratori uscenti sono e saranno chiamati a dare il massimo contributo per la riconferma del presidente Attilio Fontana e per la Lega. Per questo motivo ritengo di dovermi dimette...

(Adnkronos) – "Tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni regionali della Lombardia e tutti gli amministratori uscenti sono e saranno chiamati a dare il massimo contributo per la riconferma del presidente Attilio Fontana e per la Lega. Per questo motivo ritengo di dovermi dimettere dalla carica da commissario della Lega Salvini Premier di Milano e ho comunicato la mia decisione a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti. In questo modo potrò così dedicarmi completamente al mio impegno di amministratore regionale e alla campagna elettorale della Lega e per Attilio Fontana".

Così Stefano Bolognini, assessore regionale lombardo, in una lettera inviata ai militanti milanesi dopo le dimissioni da commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier.

"Ringrazio Matteo Salvini -scrive Bolognini nella lettera- per avermi dato l’onore di guidare la Lega nella nostra città in questi anni e ringrazio tutti i soci ordinari militanti, gli amministratori, i simpatizzanti che hanno lavorato con me ogni giorno e senza sosta per la Lega e per Milano".

"La pandemia -prosegue- ha messo a dure prova la nostra regione, la nostra città e la nostra classe dirigente. Ma l’impegno, il coraggio e la passione di far politica della Lega e dei leghisti non sono mai venuti meno e hanno permesso alla Lombardia e a Milano di risollevarsi e di guidare oggi la ripresa del paese. Attilio Fontana e la Lega sono stati attaccati in modo meschino, ma il tempo sta facendo giustizia.

E sono certo che il governo di centrodestra e i ministri della Lega sapranno dare un impulso importante e rilanceranno con forza la nostra azione politica". Ora "ci aspetta la battaglia più importante. E come sempre useremo tutti insieme tutte le nostre forze tutto e il nostro impegno per portare nuovamente la Lega al governo della Lombardia. Ringrazio tutti -conclude Bolognini- e ringrazio Silvia Sardone che ha accettato una sfida impegnativa e che sono certo saprà portare avanti con grande energia, grande impegno e grandi risultati".