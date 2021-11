Lega: Borghi (Pd), 'Giorgetti sul Ppe? Resta solita ambiguità che non aiuta governo'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Mentre Salvini corre a farsi la photo-opportunity con Bolsonaro in nome del sovranismo, Giorgetti apre all'ingresso della Lega nel Ppe. E' una semplice divisione dei ruoli tra poliziotto buono e poliziotto cattivo? E' il solito situazionismo ambiguo per tenere insieme la Lega di lotta e di governo?".

Così Enrico Borghi della segreteria Pd sulle affermazioni Giancarlo Giorgetti nell'intervista a Bruno Vespa.

"Oppure – dice ancora Borghi – c'è un disegno per rendere i popolari europei ancillari ai sovranisti sul modello italiano? Ambiguità che non aiutano il governo e non aiutano il presidente del Consiglio".