Lega: Calderoli, 'ringrazio Bossi, Maroni e Salvini'

Pomtida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – "Per me è la 35esima Pontida, per me è la giornata dell'orgoglio, chi non ricorda il passato sarà senza futuro e io non dimentico. Sono orgoglioso di essere ministro, ministro bergamasco, ringrazio Umberto Bossi per aver creato la Lega e Pontida, ringrazio Roberto Maroni con cui sono cresciuto all'interno del partito e Matteo Salvini grazie al quale abbiamo raggiunto i massimi dei risultati della storia della Lega". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoni dal palco di Pontida.