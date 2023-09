Lega: Centinaio, 'a Pontida partito ha rinnovato il patto con il suo popolo'

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) - "A Pontida la Lega ha rinnovato il patto con il suo popolo. È il patto di un partito di governo, che non dimentica le sue parole d'ordine: autonomia, sicurezza, pensioni e stipendi dignitosi, difesa degli interessi italiani in Europa". L...

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – "A Pontida la Lega ha rinnovato il patto con il suo popolo. È il patto di un partito di governo, che non dimentica le sue parole d'ordine: autonomia, sicurezza, pensioni e stipendi dignitosi, difesa degli interessi italiani in Europa". Lo scrive sui social il vicepresidente leghista del Senato, Gian Marco Centinaio.

"Sono iscritto alla Lega da più di trent'anni e ho sempre fatto politica ascoltando le persone e lavorando per realizzare questi ideali", prosegue Centinaio. "Pontida per me e per tutti noi è importante per questi motivi e Matteo Salvini oggi ce l'ha ricordato". "Grazie ai tanti che ci sono stati, a Marine Le Pen che è venuta a trovarci, a chi avrebbe voluto esserci ma non è riuscito, a chi tornerà il prossimo anno", conclude il senatore del Carroccio.