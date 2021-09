Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Gli affari personali riguardano personalmente Morisi e io non mi sento di operare una strumentalizzazione politica per attaccare Salvini. Io voglio discutere con Salvini, a prescindere da questa vicenda, di questioni politiche. Così come voglio farlo con Meloni".

Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4.