Lega: Europa Verde a Emiliano, 'aspettiamo un tuo ravvedimento'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Caro Emiliano, cosa ti è successo? Ci sembra allucinante dire che Salvini stia facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese, senza spiegare che questa visione è antitetica alla cultura democratica, ecologista, solidale e finanche liberale del nostro Paese".

Cosí in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli e i co-portavoce regionali di Europa Verde della Puglia Fulvia Gravame e Domenico Lomelo

"Pensiamo a come Salvini affronta la questione dei diritti umani e dei migranti o il tema dei reati contro l’odio transfobico, ed a tutto il tema dell’accoglienza dei profughi politici anche in relazione alla tragedia dell’Afghanistan. A questo punto speriamo in un tuo ravvedimento operoso.”