Lega: Ferrazzi (Pd), 'anche Zaia in fila da Salvini'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Salvini ha appena finito incontro con i governatori leghisti. Tutti in fila, come soldatini, pronti alla campagna elettorale del Capitano che ha mandato a casa Draghi. Zaia e soci hanno qualcosa da dire?". Lo scrive su Fb il senatore veneziano del Pd Andrea Ferrazzi, capogruppo dem in commissione Ambiente.

"Perché le cose sono due: o sono d’accordo con Salvini e i giochini dei distinguo sono a zero, o di fronte a un fatto così gigantesco si oppongono e ne traggono le conseguenze. La terza via è pura chiacchiera”.