Milano, 9 nov. (Adnkronos) – La Lega "non si spacca. L'ho detto e lo ribadisco: il partito è uno, unico, mai stato unito come in questo momento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. "Le speranze che tanti hanno temo che rimarranno assolutamente insoddisfatte", ha aggiunto.