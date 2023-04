Lega: gip su Metropol, 'obiettivo non raggiunto finanziare illecitamente partito'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Nell'archiviare il caso Metropol il gip di Milano Stefania Donadeo si lascia andare ad alcune riflessioni sulla possibilità di contestare ai tre indagati – Gianluca Savoini fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, dell'avvocato d’affari Gianluca Meranda e dell'ex bancario Francesco Vannucci – l'ipotesi di finanziamento illecito, sia pure in forma tentata.

"Occorre evidenziare che è risultato dalle indagini, che gli atti posti in essere erano inequivocabilmente diretti verso l'obiettivo finale di finanziare illecitamente il partito Lega, grazie ai rapporti che Savoini, presidente dell'associazione culturale Lombardia-Russia, aveva saputo tessere con influenti personaggi del mondo politico, economico, culturale russo" si legge nelle 18 pagine di motivazioni sull'archiviazione. Secondo l'ipotesi iniziale della procura milanese l'operazione sospetta di corruzione era legata all’importazione in Italia di una grande quantità di petrolio che in un anno avrebbe fatto affluire 65 milioni di dollari nelle casse della Lega, permettendo così al partito guidato da Matteo Salvini di affrontare la campagna elettorale delle europee del 2019.

"Tuttavia detti atti – si legge nel provvedimento del gip di Milano – non possono qualificarsi idonei a raggiungere, almeno potenzialmente, lo scopo non essendosi conclusa non solo la fase finale di destinazione di una certa percentuale alla Lega ma neanche l'operazione principale di compravendita di prodotti petroliferi. In definitiva non essendosi perfezionate neppure le prime fasi della trattativa (l'acquisto dei prodotti petroliferi da una società russa da parte Euro IB e la rivendita a Ets, o ad altra diversa entità, ad un prezzo superiore), l'intera operazione rientra in un proposito criminoso non costituente reato".