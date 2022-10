Lega: “Governo in tempi rapidi per affrontare l’emergenza bollette”

Lega: "Governo in tempi rapidi, alla luce di quanto accade in Europa, sarà il prossimo esecutivo a dover intervenire rapidamente per famiglie e imprese"

La nota della Lega fa il paio con l’esigenza del partito di ribadirsi centrale nella risoluzione dei problemi dell’Italia. Un’Italia che per parte votante alla Lega tanta centralità non glie l’ha data, a dire il vero, ma che con il Rosatellum e il peso specifico della coalizione esiste e come, perciò via Bellerio chiede un “governo in tempi rapidi” e di “affrontare l’emergenza bollette“.

Lega: “Governo in tempi rapidi”

E il comunicato del Carroccio fa di più: indica nel suo segretario l’uomo che ha denunciato il problema forse prima e meglio di tutti. Nella nota la Lega si dice impegnata “per garantire all’Italia in tempi rapidi un governo di alto profilo e per affrontare l’emergenza bollette“. Poi il comunicato chiarisce: “Il caro energia è un problema che Matteo Salvini denuncia da mesi”.

“Intervenire per famiglie ed imprese”

La chiosa è netta: “Anche alla luce di quanto accade in Europa, sarà il prossimo esecutivo a dover intervenire rapidamente a tutela di famiglie e imprese”. Nulla di nuovo sotto il sole quindi, se non un bisogno quasi “affannoso” di rincorrere Giorgia Meloni sui temi drammaticamente mainstream per l’Italia senza troppo piglio europeista e senza perdere il passo nei giorni cruciali che precedono la chiamata dal Colle e la formazione del nuovo esecutivo.