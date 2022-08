Lega, la proposta di Salvini sui libri scolastici: “Siano gratuiti o detraibili per medie e superiori”

Libri scolastici gratis o detraibili fino alle scuole medie o superiori. La proposta è arrivata dal leader della Lega Salvini.

Sono molti i temi che sono stati portati all’attenzione dal leader della Lega Matteo Salvini durante il suo intervento fatto al meeting di Rimini. Tra questi una parte è stata dedicata alla scuola e, nello specifico, agli studenti delle scuole medie e superiori.

Per ciò che riguarda i giovanissimi di questa fascia, il leader della Lega ha proposto che i libri diventino gratuiti o al più detraibili, un intervento questo che non è passato inosservato e che è stato duramente criticato dal segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Lega, la proposta di Salvini sui libri scolastici

Matteo Salvini a tale proposto ha spiegato: “Estendere alle medie e alle superiori” la previsione “che i libri di testo siano gratuiti o detraibili” comporterebbe “poca spesa e molta resa”.

Non si è fatta attendere la replica di Fratoianni che ha osservato: “Fra i leader della destra fanno a a gara a chi ha la miglior faccia tosta: che oggi Salvini e Meloni propongono libri gratis per gli studenti e più borse di studio. Ma non erano loro coloro che stavano in quel governo che nel 2010-2011 voleva azzerare il Fondo statale per le borse?”.

Enrico Letta, la proposta sulla scuola che non piace al pubblico di Rimini

Anche il segretario del PD Enrico Letta ha fatto dal palco di Rimini, una proposta sulla scuola che – riporta Adnkronos – non sarebbe stato gradito dal pubblico: “Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d’infanzia e allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità”.

Ha anche aggiunto: “Parto dagli stipendi degli insegnanti: devono essere pagati come i loro colleghi europei. In 5 anni è possibile farlo. Prendiamoci tutti queto impegno a favore di uno stipendio europeo“.