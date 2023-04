Lega: legale Savoini, 'scontata archiviazione Metropol, accuse inconsistenti'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Non siamo affatto sorpresi dell'esito delle indagini nei confronti di Savoini. È il risultato scontato di un'indagine durata purtroppo quattro anni e che non poteva avere altro sbocco. L'ipotesi accusatoria aveva manifestato sin dalla sua gen...

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – "Non siamo affatto sorpresi dell'esito delle indagini nei confronti di Savoini. È il risultato scontato di un'indagine durata purtroppo quattro anni e che non poteva avere altro sbocco. L'ipotesi accusatoria aveva manifestato sin dalla sua genesi tutta la sua inconsistenza". Lo afferma l'avvocato Lara Pellegrini, legale di Gianluca Savoini, fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, per il quale il gip di Milano Stefania Donadeo ha deciso l'archiviazione nell'ambito del caso Metropol.