Lega, Luca Morisi: il curatore dei canali social del Carroccio si dimette

Il professore universitario e guru dell’informazione sui social media, Luca Morisi, ha rassegnato le sue dimissioni, abbandonando la gestione dei canali social della Lega e del suo leader Matteo Salvini. Morisi era stato scelto per curare la comunicazione online del Carroccio dallo stesso Salvini, circa un decennio fa.

La collaborazione tra l’esperto di comunicazione digitale e il partito di centrodestra era stata avviata quasi un decennio fa e Luca Morisi era stato scelto in prima persona proprio da Matteo Salvini.

A partire dallo scorso ottobre, inoltre, il guru dell’informazione social era stato selezionato per svolgere un nuovo incarico: lavorare nella segreteria politica “allargata” della Lega.

Per quanto riguarda la decisione di rassegnare le dimissioni, l’AdnKronos ha riferito che Luca Morisi non sarebbe stato spinto da alcuna motivazione politica bensì da questioni di ordine familiare e personale.

Con il trascorrere del tempo, Luca Morsi aveva conquistato un ruolo sempre più importante e predominante all’interno della Lega, soprattutto in considerazione della graduale e constante crescita dell’influenza dei social media nell’ambito del dibattito politico pubblico.

Pertanto, il guru social è stato uno dei principali fautori del boom di consensi che ha investito il partito nel corso dell’ultimo decennio.

È stato Luca Morisi, infatti, a dare vita alla cosiddetta “Bestia” – termine con il quale viene indicata la comunicazione sul web del Carroccio – e alla strategia social del leader Salvini.

Luca Morisi, nato a Mantova nel 1973, ha creato per la Lega la cosiddetta “Bestia” ossia uno strumento capace di esaminare l’orientamento degli utenti che popolano il web, monitorandone il sentiment. In questo modo, la Lega è stata in grado di comprendere quali temi affrontare sui suoi canali online.

Il professore universitario, afferente all’Università degli Studi di Verona dove insegna “Siti Web di Filosofia” e “Laboratorio di informatica”, è stato spesso descritto come un uomo riservato e introverso, che preferisce agire dietro le quinte piuttosto che giocare in prima linea. Luca Morisi, inoltre, è specializzato nella progettazione di database, Intranet/extranet e web application