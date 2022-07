Matteo Salvini (Lega), ha già pronto il piano per un nuovo governo di centrodestra. Tra vecchie e nuove proposte il suo partito si prepara alle elezioni.

Il leader della Lega Matteo Salvini non perde tempo e, al termine del vertice con i principali esponenti del partito, ha già le idee chiare per un nuovo esecutivo di centrodestra.

Lega, Matteo Salvini già prepara il nuovo governo: Dagli sconti carburante alla flat tax

Matteo Salvini ha ringraziato tutti per il lavoro svolto durante l’esperienza del governo Draghi poi ha dato le colpe alla “follia del Movimento 5 Stelle e alle provocazioni del PD” se il Premier si è dimesso e loro sono usciti dal governo. L’obiettivo della Lega è quello di portare a termine ciò che avevano iniziato come: sconti carburante, aiuti economici alle famiglie per far fronte al caro bollette e i crediti d’imposta.

In una nota del leader della Lega si legge che il suo partito è già al lavoro per “approvare la pace fiscale, tagli delle tasse e flat tax, riforma delle pensioni e nuovi decreti sicurezza”.