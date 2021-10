Roma, 9 ott. Adnkronos) – "La macchina del fango e dell’odio è riuscita a distruggere la vita di una persona in due settimane. Morisi non è un nostro amico ma basta Bestie, basta gogne, basta linciaggi. Garantismo e rispetto per le persone". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.